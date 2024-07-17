Крымский мост избавился от очередей

Несмотря на то, что сегодня – пятница, пожалуй, самый горячий денек для туристов, едущих на отдых в Крым на личном автотранспорте, очередей у Крымского моста нет, с удивлением отмечают автолюбители.

Очереди на пунктах досмотра перед въездом на Крымский мост полностью пропали, сообщил сегодня Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет"

- Telegram-канал "Крымский мост".

Напомним, еще накануне очередь на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась в 1,7 раза и сегодня утром превышала тысячу машин, время ожидания в ней составляло более трех часов. В то же время со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра не было.