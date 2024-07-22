Жители Дагестана стали часто перерабатывать

В результате исследования в Дагестане стало известно, что 35% жителей считают себя трудоголиками. 41% опрошенных перерабатывают, чтобы заработать больше денег.

В ходе проведенного исследования в Дагестане на онлайн-платформе по поиску работы стало известно о трудовой загруженности среди жителей республики.

Как пишет РИА "Дагестан", 35% дагестанцев считают себя трудоголиками, каждый пятый житель – работает свыше 60 часов в неделю при норме в 40.

Говоря о переработках, большая часть жителей Дагестана ответило "заработать больше денег". Есть и те, кто хочет помочь коллегам или любит свою работу.

Склонность к переработкам имеют главы всех рангов – 45%, строители – 38%, юристы – 35%, а также представители сферы производства и сервисного обслуживания – 33%.