Турция и Армения: каковы перспективы нормализации?

Ереван остается приверженным соблюдению всех договоренностей, которые были ранее согласованы с Анкарой в процессе нормализации. Такое заявление сделали в МИД Армении.

Армянская сторона привержена выполнению договоренностей с Турцией, которых удалось достичь ранее в ходе нормализации армяно-турецких отношений, заявили в МИД республики.

В дипломатическом ведомстве отметили, что, соответственно, Ереван ожидает такой же готовности соблюдать согласованные договоренности от Анкары, передает Sputnik Армения.

Договоренности, о которых идет речь, касаются в том числе открытия сухопутной границы между странами для граждан третьих государств, а также обладателей дипломатических паспортов.

Говоря о возможной встрече спецпредставителей по нормализации турецко-армянских отношений, в МИД пообещали, что поставят общественность в известность только тогда, когда с Анкарой будут достигнуты "четкие договоренности".

Напомним, спецпредставители по нормализации армяно-турецких отношений были назначены в декабре 2021 года, а в июле 2022 года стороны договорились о принципиальной возможности пересечения сухопутной границы лицами с гражданством третьих стран. Еще одна договоренность касалась прямых авиаперевозок грузов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил открытие границы при положительном итоге армяно-азербайджанского мирного процесса.

"Заявление МИД Армении – демагогия"

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прежде всего обратил внимание на демагогический характер заявления МИД Армении.

"Потому что, пока в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Турции, пока идет разговор о так называемом, вымышленном "геноциде армян", говорить о каких-то условиях изменения ситуации очень сложно", – подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что слова руководства Армении расходятся с его делами. Он напомнил, как Турция открыла свое воздушное пространство для Армении в качестве жеста доброй воли, после чего Армения поставила памятник "террористу-головорезу" в Ереване, после чего Турция сразу же снова закрыла свое воздушное пространство.

Главное условие – мир с Азербайджаном

По словам Тогрула Исмаила, ключевое условие, без которого нормализация отношений Турции и Арменией не сможет состояться, – это подписание мирного договора с Азербайджаном.

"Шушинская декларация, подписанная Азербайджаном и Турцией, означает, что Баку и Анкара подняли свое стратегическое сотрудничество до уровня союзничества, то есть многие вопросы решаются странами совместно. И главное требование Турции сегодня заключается в подписании с Азербайджаном окончательного мирного договора, без него говорить об улучшении армяно-турецких отношений практически невозможно", – обратил внимание эксперт.

Когда нормализуются армяно-турецкие отношения?

Тогрул Исмаил подчеркнул, что, таким образом, для Турции нет никаких проблем в вопросе нормализации с Арменией.

"Турция свои условия сказала. Когда Армения решит эту проблему, все решится моментально. Напомню, почему были закрыты границы и прекращены дипломатические отношения с Арменией, 2 апреля 1993 года, – Армения оккупировала территорию Азербайджана. Армения от этого отказывалась? Нет, не отказалась никогда. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. Так что Армения что-то должна предпринять. Когда в Конституцию вписаны территориальные претензии к соседям, когда не разрешены основные моменты этой проблемы, говорить о нормализации не приходится", – заключил эксперт.