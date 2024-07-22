Гагру летом для отдыха выбрали уже 110 тыс человек

Один из основных курортов Абхазии с начала лета принял 110 тыс туристов. Турпоток за весь прошлый год составил 300 тыс человек.

За полтора летних месяца в Гагрском районе в Абхазии отдохнули уже 110 тыс человек, информацией поделился начальник управления по туризму района Ахра Бганба, передает Sputnik.

Он уточнил, что приведенные данные по туристическому потоку предварительные, но можно говорить, что ажиотажного спроса на отдых в Абхазии в 2024 году нет.

"Мы ожидали большее количество отдыхающих. Июнь, конечно, уступает. Но в июле достаточно туристов заехало на территорию Гагры – видно по улицам, кафе и другим местам"

– Бганба

За 2023 год Гагрский район принял 300 тыс туристов. По оценкам российских туроператоров, в этом году поток отдыхающих увеличился, но не сильно, на середину лета можно говорить о росте в 3%.

"Данные говорят о том, что в Абхазию приезжает все больше туристов, они заинтересованы в отдыхе на территории республики. Ежегодно появляются новые объекты, увеличивается количество койко-мест"

– Бганба

В августе отели и гостиницы Гагры будут заполнены более чем на 90%, при том, что число койко-мест на курорте составляет около 23 тыс. Кроме того, многие туристы приедут на отдых в сентябре, в бархатный сезон.

Чаще всего россияне проводят в Абхазии 7-10 дней, добавил представитель курорта.