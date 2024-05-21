Чистое ли море в Абхазии? Отвечают экологи

Черное море у побережья Абхазии не соответствует нормативам только по одному химическому показателю, рассказали в Центре экономониторинга, – это содержание нефтепродуктов.

Вода в море у берега в Абхазии с точки зрения химического состава соответствует всем стандартам, кроме содержания нефтепродуктов – их концентрация превышена, но незначительно, рассказала замдиректора Центра экологического мониторинга абхазского Госкомитета по экологии Ольга Пустоварова.

В эфире радио Sputnik она пояснила, что источник этого загрязнения – топливо от судов, влияют также стоки рек.

Пустоварова пояснила, что замеры проводятся раз в две недели, и содержание нефтепродуктов превышается регулярно, но не намного, всего в 2-3 раза. Человек таких изменений не замечает и для него они не опасны.

Специалист заверила, что прочие гидрохимические показатели морской воды в Абхазии всегда остаются в норме, поскольку в Абхазии нет крупных химических предприятий и отсутствует сток химикатов с полей.