Пропавших мужчин третий день ищут в Грузии

Спасательная операция продолжается в Сванетии – исторической горной области Грузии. Двое молодых мужчин заблудились в горах и перестали выходить на связь.

Вертолет подключился к поискам двух местных жителей, которые заблудились в горах Сванети, рассказали в Службе по управлению ЧС МВД Грузии.

Потерявшиеся молодые люди находятся где-то на территории Местии и Лентехи.

По данным СМИ, двое мужчин, живущих в Сванети, направлялись пешком из Лентехи. Их путь пролегал через ущелье Ласдили. Связавшись с родственниками в последний раз (это было в среду 24 июля), молодые люди рассказали, что не могут выйти на тропу. С тех пор на связь они не выходили.

Интенсивные поиски ведутся уже третий день, однако вертолет ранее в них не участвовал – плохая погода исключала полеты.

В операции участвуют также дроны.