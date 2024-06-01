Россиянам не грозит лихорадка Оропуш

Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш на территории России. Заболевание передается через укусы комаров.

Специалисты Роспотребнадзора заявили о том, что распространение лихорадки Оропуш, унесший жизни двух девушек в Бразилии, в РФ исключено.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России»

– пресс-служба Роспотребнадзора

Лихорадка Оропуш, также известная как Oropouche fever, является вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров. Первоначально выявленный в Южной Америке, данный вирус вызывает лихорадку, головную боль, мышечные боли и другие симптомы, часто сходные с гриппом.