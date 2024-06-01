Вестник Кавказа

Россиянам не грозит лихорадка Оропуш

Россиянам не грозит лихорадка Оропуш
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Оропуш на территории России. Заболевание передается через укусы комаров.

Специалисты Роспотребнадзора заявили о том, что распространение лихорадки Оропуш, унесший жизни двух девушек в Бразилии, в РФ исключено.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары-переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены на территории России»

 – пресс-служба Роспотребнадзора

Лихорадка Оропуш, также известная как Oropouche fever, является вирусным заболеванием, передающимся через укусы комаров. Первоначально выявленный в Южной Америке, данный вирус вызывает лихорадку, головную боль, мышечные боли и другие симптомы, часто сходные с гриппом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

Умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

Как вылечить сахарный диабет и быстро похудеть? Правильное питание. Кого убьёт Оземпик (ozempic)?

Как вылечить сахарный диабет и быстро похудеть? Правильное питание. Кого убьёт Оземпик (ozempic)?

Названы 7 продуктов, богатых флавоноидом антоциан

Названы 7 продуктов, богатых флавоноидом антоциан

Вытрезвители появятся в Сочи и Краснодаре

Вытрезвители появятся в Сочи и Краснодаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы