РЖД сделали возможной покупку билетов с пересадкой внутри поезда

Россиянам не хватает поездов на юг, с невозможностью купить нужный билет в РЖД решили бороться с помощью новой опции. Туристы смогут приобретать билет с пересадкой внутри поезда - проехать половину пути в одном вагоне, а потом пересесть в другой, где освободилось место.

Билеты на поезда на юг станут гибкими благодаря новой опции от РЖД.

"Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути"

– РЖД

Перевозчик поясняет: если турист хочет добраться из Москвы в Адлер определенным поездом, но билета на него нет, сервис предложит составной билет - с пересадкой внутри поезда, например на пути Москва-Ростов пассажир будет ехать в одном вагоне, а от Ростова до конечного пункта назначения - в другом. Смена места возможна как в одной категории вагонов, так и в разных, это значит что у туристов будет возможность сменить плацкарт на купе или СВ.

Пересадки будут возможны только на тех станциях, где поезд стоит 5 минут или более. Новая опция для путешественников сначала появится на востребованных южных направлениях, а затем будет расширена на другие маршруты.

"Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск"

– РЖД