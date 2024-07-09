РЖД хотят сократить время в пути от Москвы до городов юга

В РЖД занимаются решением вопроса о сокращении времени в пути поездов из Москвы на черноморские курорты. Сделать дорогу до моря короче могут, например, проложив дополнительные пути.

Время следования поездов на юг может сократиться, в РЖД рассматривают разные варианты "ускорения" поездов из Москвы на курорты Черного моря.

"Этому вопросу уделяется большое внимание. Есть несколько способов решения этой задачи. Например, путем изменения технологии перевозок пассажиров или же за счет дополнительного строительства инфраструктуры"

– заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников

Он отметил, что поезда между Москвой и Сочи уже стали ходить быстрее - дорога занимает менее 24 часов. Планируется продолжить работу по сокращению времени в пути при следовании на черноморские курорты.

"Сейчас ОАО "РЖД" вместе с профильными ведомствами проводят оценку и обсуждают возможные варианты решений"

– Колесников

Сократить дорогу до Сочи удалось благодаря корректировке железнодорожного расписания, добавил он, передает "РБК Краснодар".