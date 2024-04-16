Вестник Кавказа

Россиянам не хватает поездов на юг - правительство

Россиянам не хватает поездов на юг - правительство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В июне граждане чаще всего обращались в правительство по поводу нехватки поездов в направлении южных курортов, высокой стоимости авиабилетов и по вопросам газификации.

В правительство России продолжают поступать обращения граждан, в июне одной из главных проблем оказался дефицит поездов на юг.

"Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике... Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении"

– сайт кабмина

Также в списке актуальных проблем оказались рост тарифов на ЖКХ, проблемы с водоснабжением, работа коммунальных служб.

Отметим, что на фоне действующего ограничения на работу аэропортов Юга России и отсутствии в продаже билетов на поезда, популярность среди российских туристов обретают автомобильные путешествия.

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