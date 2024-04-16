Россиянам не хватает поездов на юг - правительство

В июне граждане чаще всего обращались в правительство по поводу нехватки поездов в направлении южных курортов, высокой стоимости авиабилетов и по вопросам газификации.

В правительство России продолжают поступать обращения граждан, в июне одной из главных проблем оказался дефицит поездов на юг.

"Первое место по объему поступившей корреспонденции в июне заняли письма по хозяйственной тематике... Ставились вопросы газификации домовладений. Граждане жаловались на отсутствие авиабилетов по доступной цене, просили увеличить количество поездов, следующих в южном направлении"

– сайт кабмина

Также в списке актуальных проблем оказались рост тарифов на ЖКХ, проблемы с водоснабжением, работа коммунальных служб.

Отметим, что на фоне действующего ограничения на работу аэропортов Юга России и отсутствии в продаже билетов на поезда, популярность среди российских туристов обретают автомобильные путешествия.