Российская туротрасль заинтересована в открытии аэропортов Юга России

Участники российской туристической отрасли заинтересованы в том, чтобы закрытые с февраля 2022 года 11 аэропортов Юга России все же удалось открыть, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Аэропорт Сочи справляется с повышенной нагрузкой, но для туристической отрасли России было бы лучше, если бы снова заработали закрытые на протяжении двух лет аэропорты Юга России. Об этом заявил в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.

"На самом деле, работа по возобновлению [деятельности] 11 приостановленных аэропортов Юга России ведется, но это дело государственных органов. Были заявления Росавиации по поводу возобновления работы краснодарского аэропорта. Скорее всего, он сможет возобновить работу в этом году – есть такие оптимистичные планы", – поделился эксперт.

Говоря о ситуации в аэропорте Сочи, Барзыкин рассказал, что летает через него раз в две недели и на собственном опыте может сказать, что воздушная гавань справляется с возросшей нагрузкой.

"Только в пиковые даты цены поднимаются, а так в принципе они на уровне, логистика тоже отработана: и "Ласточки", и автотранспорт. То есть, именно логистикой обеспечивает Сочи конкурентное преимущество. Поэтому мы и заинтересованы, чтобы Геленджик, Анапа, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар возобновили свою деятельность. Кавминводы тоже работают, в Махачкале аэропорт работает, но это дальше", – заключил вице-президент РСТ.