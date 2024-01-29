Аэропорт Сочи: кого обслуживает, кому принадлежит, когда модернизируют?

Аэропорт Сочи, модернизированный к Олимпиаде-2014, сегодня 5-й по загруженности аэропорт России. Как появился международный аэропорт в Сочи, в чем его особенность и куда можно отправься из главной воздушной гавани юга России - рассказываем в этом материале.

Аэропорт в Сочи: когда появился?

Аэропорт Сочи в Адлерском районе, появился на месте военного аэродрома, построенного в рекордные сроки в 1941 году. В разгар Великой Отечественной чуть менее двух месяцев потребовалось на сооружение грунтовой взлетно-посадочной полосы и одноэтажного административного здания. Поскольку мужчины были призваны на фронт, строили будущий сочинский аэропорт женщины и старики. Вскоре на новом аэродроме разместились авиационные полки ВВС Закавказского фронта.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Сочи и Адлер это одно и то же?

Да, аэропорт Сочи и Адлер - одно и то же. Адлер - это один из районов Сочи, именно там и был построен военный аэродром в 1941 году, который в 1945 году стал аэропортом под названием ”Адлер”. В 1967 году аэропорт Адлер официально стал называться Аэропортом Сочи.

Чье имя носит аэропорт Сочи?

Полное название Аэропорта Сочи: Международный Аэропорт Сочи им. В. И. Севастьянова. Севастьянов - космонавт и герой СССР, дважды совершавший полет в космос и пробывший на борту космических кораблей ”Союз” более 80 дней. Поскольку Виталий Севастьянов жил в Сочи и стал почетным гражданином города, в ходе голосования о присвоении имени аэропорту, жители города выбрали Севастьянова, и в 2019 году аэропорту Сочи было присвоено его имя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Сочи большой или нет

Аэропорт Сочи, который стал международным в 1981 году, 7-й по величине аэропорт России: его площадь более 65 квадратных километров. До 2021 года пассажиропоток в аэропорту составлял около 6 млн человек в год, после 2021 года (в связи с закрытием аэропортов в Симферополе, Краснодаре и Геленджике) объем пассажироперевозок увеличился более чем в два раза почти до 13 млн человек. Сегодня Аэропорт Сочи – 5-й по пассажиропотоку в России.

Почему в Сочи посадка с моря?

Аэродром Сочи изначально строился у Черного моря для защиты побережья в годы Великой Отечественной войны. Поскольку место, где расположен аэропорт, окружено горами, посадка возможна только со стороны моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда можно вылететь из Сочи?

На сегодняшний день аэропорт Сочи обслуживает более 70 внутренних и международных направлений. Среди международных направлений

Азербайджан

Армения

Грузия

Узбекистан

Казахстан

Турция

Израиль

Египет

ОАЭ

Таджикистан

Сербия

Киргизия

Таиланд

Италия.

Кому принадлежит аэропорт Сочи?

До 2006 года аэропорт Сочи был государственным имуществом. В 2006 году 100% акций аэропорта за 5,5 млрд рублей приобрела компания ООО ”Стратегия-ЮГ”, принадлежащая Олегу Дерипаске.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Модернизация Аэропорта Сочи

Первая модернизация аэропорта Сочи началась в конце 1980-х годов на фоне стремительного роста пассажиропотока. В связи с распадом СССР строительство нового комплекса было приостановлено до 2006 года. Официальное открытие нового комплекса аэропорта Сочи состоялось в 2010 году, в 2013 году в аэропорту был открыт VIP-терминал. В 2023 году был представлен проект дальнейшей модернизации аэропорта: ожидается, что к 2027 году, благодаря новому терминалу, пассажиропоток в аэропорту Сочи составит более 20 млн человек.