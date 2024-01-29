Вестник Кавказа
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Аэропорт Сочи: кого обслуживает, кому принадлежит, когда модернизируют?

Екатерина Винник
Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Сочи, модернизированный к Олимпиаде-2014, сегодня 5-й по загруженности аэропорт России. Как появился международный аэропорт в Сочи, в чем его особенность и куда можно отправься из главной воздушной гавани юга России - рассказываем в этом материале.

Аэропорт в Сочи: когда появился?

Аэропорт Сочи в Адлерском районе, появился на месте военного аэродрома, построенного в рекордные сроки в 1941 году. В разгар Великой Отечественной чуть менее двух месяцев потребовалось на сооружение грунтовой взлетно-посадочной полосы и одноэтажного административного здания. Поскольку мужчины были призваны на фронт, строили будущий сочинский аэропорт женщины и старики. Вскоре на новом аэродроме разместились авиационные полки ВВС Закавказского фронта.

Красная поляна
© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Сочи и Адлер это одно и то же?

Да, аэропорт Сочи и Адлер - одно и то же. Адлер - это один из районов Сочи, именно там и был построен военный аэродром в 1941 году, который в 1945 году стал аэропортом под названием ”Адлер”. В 1967 году аэропорт Адлер официально стал называться Аэропортом Сочи. 

Чье имя носит аэропорт Сочи?

Полное название Аэропорта Сочи: Международный Аэропорт Сочи им. В. И. Севастьянова. Севастьянов - космонавт и герой СССР, дважды совершавший полет в космос и пробывший на борту космических кораблей ”Союз” более 80 дней. Поскольку Виталий Севастьянов жил в Сочи и стал почетным гражданином города, в ходе голосования о присвоении имени аэропорту, жители города выбрали Севастьянова, и в 2019 году аэропорту Сочи было присвоено его имя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Сочи большой или нет

Аэропорт Сочи, который стал международным в 1981 году, 7-й по величине аэропорт России: его площадь более 65 квадратных километров. До 2021 года пассажиропоток в аэропорту составлял около 6 млн человек в год, после 2021 года (в связи с закрытием аэропортов в Симферополе, Краснодаре и Геленджике) объем пассажироперевозок увеличился более чем в два раза почти до 13 млн человек. Сегодня Аэропорт Сочи – 5-й по пассажиропотоку в России. 

Почему в Сочи посадка с моря?

Аэродром Сочи изначально строился у Черного моря для защиты побережья в годы Великой Отечественной войны. Поскольку место, где расположен аэропорт, окружено горами, посадка возможна только со стороны моря. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда можно вылететь из Сочи?

На сегодняшний день аэропорт Сочи обслуживает более 70 внутренних и международных направлений. Среди международных направлений

  • Азербайджан
  • Армения
  • Грузия
  • Узбекистан
  • Казахстан
  • Турция
  • Израиль
  • Египет
  • ОАЭ
  • Таджикистан
  • Сербия
  • Киргизия
  • Таиланд
  • Италия.

Кому принадлежит аэропорт Сочи?

До 2006 года аэропорт Сочи был государственным имуществом. В 2006 году 100% акций аэропорта за 5,5 млрд рублей приобрела компания ООО ”Стратегия-ЮГ”, принадлежащая Олегу Дерипаске.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Модернизация Аэропорта Сочи 

Первая модернизация аэропорта Сочи началась в конце 1980-х годов на фоне стремительного роста пассажиропотока. В связи с распадом СССР строительство нового комплекса было приостановлено до 2006 года. Официальное открытие нового комплекса аэропорта Сочи состоялось в 2010 году, в 2013 году в аэропорту был открыт VIP-терминал.  В 2023 году был представлен проект дальнейшей модернизации аэропорта: ожидается, что к 2027 году, благодаря новому терминалу, пассажиропоток в аэропорту Сочи составит более 20 млн человек.

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