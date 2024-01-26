Аэропорт Сочи начал принимать самолеты

В аэропорту Сочи минувшей ночью сели три самолета, которые уходили на запасные аэродромы из-за ураганного ветра – воздушная гавань переходит на работу в штатном режиме.

Непогода, накануне обрушившаяся на курортный Сочи, нарушила работу воздушной гавани города – из-за усиления ветра на запасные аэродромы ушли 16 самолетов, а аэропорт начал работать по фактической погоде, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба аэропорта города-курорта.

Ситуация начала нормализоваться к утру – аэропорт смог принять три из ушедших на запасные аэродромы в Минводах, Владикавказе и Грозном воздушных судна, скоро начнутся вылеты из олимпийской столицы, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Один из них, из Таиланда, приземлился из Минвод - экипаж "поймал погодное окно", чтобы посадить самолет в олимпийской столице, передает РИА Новости.

"Это уже третий борт, который совершил долгожданную посадку в Сочи, вернувшись с запасного аэродрома и рейсы продолжают прилетать в Сочи. Есть улучшение прогноза, а значит, скоро будут и вылеты из Сочи"

- Telegram-канал аэропорта сочи

В запасных аэропортах пассажиров сочинских рейсов приняли радушно – их накормили и расселили в гостиницах до утра вторника.