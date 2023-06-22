Сель на железной дороге в Сочи продолжается – поезда не ходят

Движения поездов все еще нет на Черноморском побережье, где ночью сошел сель. В РЖД заявили, что сход селя продолжается.

Последствия схода селя ликвидируют на СКЖД под Сочи, подробности сообщает РЖД.

В компании напомнили, что в ночь на понедельник сильные ливни стали причиной селя: напитавшийся водой грунт стал съезжать вниз под тяжестью собственного веса.

"Установленный РЖД специальный пост мониторинга на перегоне Дагомыс — Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал этот процесс и позволил предотвратить более серьезные последствия"

– компания

На данный момент движения поездов на этом участке нет. Специалисты убирают селевые массы. Пока вывезено почти 5 тыс кубометров грунта, остается примерно вдвое больше. Кроме того, в РЖД предупредили, что сход селя не прекратился. Чтобы остановить разрушительные процессы, железнодорожники убирают грунт прямо со склона.

Напомним, Дагомыс – это последняя станция перед Сочи по пути из Туапсе. По этому пути поезда идут не только в Сочи и Адлер, но и далее в Абхазию.