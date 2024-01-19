В Дигоре заменят весь водопровод впервые за 64 года

Горная Дигора вскоре избавится от проблем с водоснабжением. Водопровод советских времен в этом году полностью заменят на новый.

В Северной Осетии в городе Дигора в этом году завершится полная реконструкция водопроводных сетей.

"К концу года мы завершим работы по полной реконструкции водопроводных сетей в городе Дигора Дигорского района. Это существенно улучшит качество жизни жителей и обеспечит надежное водоснабжение. В соответствии с проектом планируется заменить всю сеть водоснабжения города"

– замглавы управления капитального строительства МинЖКХ Северной Осетии Олег Цаликов

Водопровод заменят впервые за 64 года, те трубы, по которым вода идет сейчас, была проложены в 60-е годы прошлого века. Износ сети регулярно приводит к проблемам и утечкам, передает ТАСС.