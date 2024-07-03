Аэропорт Антальи установил годовой рекорд

20 июля стало особым днем для аэропорта Антальи, в этот день авиагавань обслужила рекордное число пассажиров – свыше 213 тысяч человек. Это максимальный показатель 2024 года.

В Турции на прошлой неделе аэропорт Антальи побил собственный рекорд, обслужив 20 июля более 213,1 тыс пассажира, основная часть из них - иностранные путешественники.

"За 20 июля аэропорт обслужил 1167 воздушных судов, из которых 131 внутренний. В общей сложности пассажиропоток за день составил 213 161 человек, из них 193 935 - на международных линиях и 19 226 – на внутренних линиях. Это стало рекордным показателем за весь 2024 год"

– министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу

Растущая нагрузка на аэропорт Антальи в летние месяцы сказывается и на сотрудниках - авиадиспетчеры, уставшие от переработок, в начале месяца объявили забастовку, «замедлив» работу воздушной гавани.