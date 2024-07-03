Вестник Кавказа

Аэропорт Антальи установил годовой рекорд

Магазин Duty free
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
20 июля стало особым днем для аэропорта Антальи, в этот день авиагавань обслужила рекордное число пассажиров – свыше 213 тысяч человек. Это максимальный показатель 2024 года.

В Турции на прошлой неделе аэропорт Антальи побил собственный рекорд, обслужив 20 июля более 213,1 тыс пассажира, основная часть из них - иностранные путешественники.

"За 20 июля аэропорт обслужил 1167 воздушных судов, из которых 131 внутренний. В общей сложности пассажиропоток за день составил 213 161 человек, из них 193 935 - на международных линиях и 19 226 – на внутренних линиях. Это стало рекордным показателем за весь 2024 год"

– министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу

Растущая нагрузка на аэропорт Антальи в летние месяцы сказывается и на сотрудниках - авиадиспетчеры, уставшие от переработок, в начале месяца объявили забастовку, «замедлив» работу воздушной гавани.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1000 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне продолжают скупать недвижимость в Турции

Россияне продолжают скупать недвижимость в Турции

Между Сочи и Антальей станет больше рейсов

Между Сочи и Антальей станет больше рейсов

Памятник казахской домбре украсил турецкую Анталью (ВИДЕО)

Памятник казахской домбре украсил турецкую Анталью (ВИДЕО)

Европейцы вытесняют российских туристов из Антальи

Европейцы вытесняют российских туристов из Антальи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы