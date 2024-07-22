Несколько тысяч абонентов остались без воды на Ставрополье

На Ставрополье в пятницу остались без воды несколько тысяч абонентов. Восстановить водоснабжение планируется в ближайшие часы.

В пятницу, 26 июля, в Ставропольском крае ведутся работы по устранению нескольких аварий, произошедших в разных частях региона. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

В Михайловске нет воды в домах на 9 улицах, а также в ряде образовательных учреждений. В селе Кочубеевское пропала вода у 1,2 тыс человек, в больнице, школе и нескольких детсадах. Восстановить водоснабжение в обоих населенных пунктах рассчитывали до 16:00.

В Светлограде ограничения затронули почти 500 абонентов, школу и 2 детсада. Закончить работы обещают до 17:00.

К этому же времени обещают завершить работы в селе Сенгилеевское Шпаковского округа. Сейчас там нет воды примерно у 500 абонентов, включая больницу и два детсада.

В городе Благодарный водоснабжение планируют вернуть до 18:00. Ограничения затронули примерно 500 абонентов.