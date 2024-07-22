Соглашение Азербайджана и Турции утвердил Ильхам Алиев

Ильхам Алиев утвердил соглашение Баку и Анкары о сотрудничестве в области миграции. МИД АР направил правительству Турции уведомление.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев утвердил соглашение, которое было подписано Азербайджаном и Турцией в июне этого года в Анкаре.

Страны договорились сотрудничать в области миграции. Документ был заключен правительствами двух стран. После вступления в силу соглашения, Баку должен обеспечить реализацию положений.

Отмечается, что азербайджанский МИД должен направить кабинету министров Турции уведомление о выполнении внутригосударственных процедур.

После завершения всех мероприятий соглашение вступит в силу.