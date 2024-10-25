Вестник Кавказа

Кому поставляет Азербайджан электроэнергию?

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан ежегодно поставляет электроэнергию соседям. Лидером по закупкам энергии стала Турция. Россия приобрела электроэнергии на $7,3 млн.

Азербайджан ежегодно экспортирует свою электроэнергию соседним государствам, приводит данный Государственный комитет статистики АР.

За первые 8 месяцев текущего года больше всего азербайджанской электроэнергии приобрела Турция – общая сумма составила $26 млн. Далее идет Грузия, которая закупила энергии на $22,7 млн.

Помимо них, электроэнергию покупали Россия и Иран. С января по август в Россию было экспортировано энергии на $7,3 млн, а в Иран – на $674 млн.

Кроме того, Азербайджан покупал электроэнергию. Так, в 2024 году лидером по импорту энергии в Азербайджан стала Грузия - $2,5 млн.

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