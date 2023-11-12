Продажи азербайджанских автомобилей выросли на 60%

Азербайджан может в ближайшее время стать одним из важнейших автопроизводителей в регионе. За последний год продажи произведенных в стране автомобилей выросли на 60%.

Автомобильная промышленность Азербайджана продолжает уверенно развиваться. В этом году было реализовано на 60% больше произведенных в республике автомобилей, чем годом ранее, сообщается в материале Агентства развития экономических зон.

С начала года по начало осени промышленные предприятия Азербайджана реализовали почти 3 тыс автомобилей, что принесло производителям почти 80 млн манатов. С 2018 года автопроизводители продали автомобилей на сумму более 350 млн манатов.

В республике выпускают как иностранные, так и российские марки автомобилей. Например, здесь налажено производство модельного ряда УАЗ и "Лада".

Заметный рост показал и экспорт автомобилей из Азербайджана. В прошлом году из страны экспортировали почти 2700 автомобилей, хотя еще в 2022 году этот показатель не превышал 500 единиц.