Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы. Он выразил уверенность, что Анкара и Баку продолжат тесно сотрудничать для обеспечения мира в регионе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы в 44-дневной войне.

В документе глава Турецкой Республики отметил, что победа Азербайджана в войне стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира.

Руководитель страны также напомнил, что на освобожденных от оккупации территориях впервые за 30 лет прошли парламентские выборы.

Он выразил уверенность, что Баку и Анкара продолжат тесно сотрудничать на двустороннем уровне и международных платформах ради мира и стабильности в регионе.

Эрдоган также заявил о готовности Турции оказывать поддержку работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных землях.