На COP29 заработал павильон Турции

Сегодня на международной конференции ООН по климату COP29, проходящей с столице Азербайджана, прошла церемония открытия павильона Турции, который презентовал министр окружающей среды и городского развития страны Мурат Курум.

В столице Азербайджана городе Баку сегодня, в день открытия международной конференции ООН по климату COP29, прошла торжественная церемония открытия павильона Турции, в которой принял участие министр окружающей среды и городского развития Турции Мурат Курум.

Представляя достижения страны в сфере защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий, министр отметил, что, поскольку COP29 проводится в Азербайджане, Турция принимает в неи активное участие по принципу "Одна нация, два государства", передает Trend.

"Кроме того, на этот раз мы также обсудим финансовые механизмы, связанные с изменением климата"

- Мурат Курум

Напомним, COP29 сегодня официально стартовал в Баку. Международная конференция пройдет с 11 по 22 ноября и соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов в этой сфере.