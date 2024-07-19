Часть Краснодара снова осталась без света

В Краснодаре сегодня вечером значительная часть города снова осталась без электроэнергии – больше других пострадали жители домов в Карасунском округе города, сколько продлится устранение аварии, пока неизвестно.

В столице Кубани сегодня вечером снова, уже второй раз за неделю, произошло масштабное отключение электроэнергии – без света остались жители домов более 20 улиц Краснодара из-за аварии, сообщает ЕДДС города.

Отключение произошло в 17:10 – без электричества из-за аварии на линии 6-10 кВ остался практически весь Карасунский городской округ, передает "АиФ-Юг".

На данный момент полностью обесточены ПС "ПШ-103" и 14 трансформаторных подстанций, на место аварии выехали ремонтные бригады энергетиков. Сколько времени займет устранение аварии, не сообщается.

Напомним, в этот понедельник уже в Прикубанском округе Краснодара без электричества остались более 30 улиц, случилось это тоже из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключенными оказались ПС "ЭН-1" и 25 трансформаторных подстанций кубанской столицы.