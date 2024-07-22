Вестник Кавказа

Путину предложили кандидатуры на посты глав республик СКФО

Путину предложили кандидатуры на посты глав республик СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кандидатуры глав Ингушетии и Кабардино-Балкарии предложили Владимиру Путину на посты руководителей республик. Голосование в Ингушетии пройдет в 8 сентября.

Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщил о предложении Владимиру Путину кандидатур Казбека Кокова и Махмуд-Али Калиматова на посты КБР и Ингушетии.

Он заявил, что действующие руководители республик являются членами высшего совета "Единой России", а также пользуются доверием жителей регионов.

Президент страны внесет имена кандидатов на рассмотрение в парламенты КБР и Ингушетии после сбора предложений от партий. Затем состоятся выборы глав регионов.

Стоит добавить, что за главу Ингушетии проголосуют 8 сентября, а в Кабардино-Балкарии – не позднее 23 октября.

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