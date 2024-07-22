Второй аниматор квест-парка арестован после смерти девушек в Дагестане

В столице Дагестана арестовали второго аниматора квест-заведения, в котором несколько дней назад погибли две девушки. Первый был арестован сразу после трагедии.

В Махачкале заключили под стражу второго аниматора квест-парка, в котором произошел пожар, приведший к гибели двух девушек. Об этом информирует СУ СКР по Дагестану.

"По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц"

– пресс-служба управления

Аниматор будет находиться под стражей до 21 сентября.

Трагедия в Махачкале

В ночь с 21 на 22 июля в квест-парке произошел пожар, унесший жизни двух девушек.

Согласно предварительным данным, трагедия случилась по вине сотрудников квест-комнаты. После происшествия одного из аниматоров арестовали.