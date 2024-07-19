Автотур по Дагестану рекомендуют россиянам

Автотур по Дагестану вошел в список автомаршрутов по России. В этом году свыше половины всех путешественников стали добираться до мест самостоятельно.

Национальный туристический портал "Путешествуем.рф" опубликовал список лучших автомобильных маршрутов по России. Всего туристам предложено 50 маршрутов.

Автомобильные маршруты охватывают 47 регионов страны, среди которых есть и Дагестан. Портал рекомендует отправиться в трехдневное путешествие по республике на машине.

Путеводитель расскажет туристам о маршруте и достопримечательностях. Он также включает в себя карту автопутешествия с информацией о расстоянии и времени.

Стоит добавить, что в текущем году большинство россиян предпочитают путешествовать самостоятельно. В качестве транспорта она выбирают автомобиль.