Вестник Кавказа

Автотур по Дагестану рекомендуют россиянам

Автотур по Дагестану рекомендуют россиянам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автотур по Дагестану вошел в список автомаршрутов по России. В этом году свыше половины всех путешественников стали добираться до мест самостоятельно.

Национальный туристический портал "Путешествуем.рф" опубликовал список лучших автомобильных маршрутов по России. Всего туристам предложено 50 маршрутов.

Автомобильные маршруты охватывают 47 регионов страны, среди которых есть и Дагестан. Портал рекомендует отправиться в трехдневное путешествие по республике на машине.

Путеводитель расскажет туристам о маршруте и достопримечательностях. Он также включает в себя карту автопутешествия с информацией о расстоянии и времени.

Стоит добавить, что в текущем году большинство россиян предпочитают путешествовать самостоятельно. В качестве транспорта она выбирают автомобиль.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1395 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Военный госпиталь достраивают в Махачкале

Военный госпиталь достраивают в Махачкале

Дагестан получит индивидуальную программу развития электроэнергетики

Дагестан получит индивидуальную программу развития электроэнергетики

Смертельное лобовое ДТП унесло жизнь молодого дагестанца

Смертельное лобовое ДТП унесло жизнь молодого дагестанца

Оперативные мероприятия в Каспийске прошли по нескольким адресам

Оперативные мероприятия в Каспийске прошли по нескольким адресам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы