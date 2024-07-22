Часть дороги обвалилась в Малгобекском районе

В Ингушетии перекрыли движение на 8-километровом участке одной из местных дорог. Ранее там обвалилась проезжая часть.

В Малгобекском районе обвалилась часть дороги, в результате чего движение на 8-километровом участке пришлось временно перекрыть. Об этом сказано в заявлении главы и правительства Ингушетии.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ движение на участке автодороги Гайрбек-Юрт-Сагопши с 5,72 км до 13,67 км временно перекрыто"

– пресс-служба

После аварии с пострадавшим, произошедшей на этой дороге, местные жители обратились к властям республики с просьбой провести реконструкцию опасной дороги.