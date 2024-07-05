Россию и Эмираты осенью свяжут новые рейсы Air Arabia

Перевозчик Air Arabia с октября включит в расписание дополнительные рейсы по ряду востребованных направлений, также по двух направлениям возобновятся перевозки после летнего перерыва в Шарджу.

Добраться из российского городов в эмират Шарджа в ОАЭ осенью станет проще - компания Air Arabia увеличивает перевозку.

Сообщается, что самолет из Екатеринбурга и Казани в Шарджу с 1 октября будут летать ежедневно. Рейс Уфа-Шарджа вернется в расписание с 3 октября, планируется пять еженедельных вылетов. Также возобновится перевозка из Уфы - компания будет выполнять по три рейса в неделю, начиная с 3 октября.

Кроме того, арабская авиакомпания нарастит количество рейсов из Москвы - их число возрастет до четырех в день с 27 октября.

Данные рейсы востребованы не только у тех россиян, которые направляются на отдых в Эмираты, но и у тех, кто летит в далекие страны Азии и Европы.