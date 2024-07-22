Лавров и Фидан обсудили расширение торгового сотрудничества

Главы МИД России и Турции провели переговоры в Лаосе. Сергей Лавров и Хакан Фидан поговорили о развитии двусторонних отношений. Особый акцент дипломаты сделали на торгово-экономическом сотрудничестве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает МИД России.

Беседа состоялась в столице Лаоса Вьентьяне, куда дипломаты прибыли для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений с упором на меры по обеспечению поступательного расширения торгово-экономического сотрудничества"

– МИД РФ

Кроме того, министры поговорили о некоторых моментах практического взаимодействия между Россией и Турцией, которое их представители осуществляют на мировой арене. В числе прочего рассматривались и контакты на многосторонних площадках.

Помимо прочего, главы дипломатических ведомств коснулись такой темы, как график контактов, которые должны состояться между представителями РФ и Турции на высшем и высоком уровне.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планирующийся визит президента РФ в Турцию. По его словам, подготовка к визиту продолжается, она ведется активно. Однако пресс-секретарь уточнил, что дата события пока не назначена.