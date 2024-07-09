Вестник Кавказа

В Иране опровергли информацию о военном соглашении с Арменией

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о военном соглашении Ирана и Армении – это фейк, сообщил посол ИРИ в Ереване. По его словам, эти сведения появились в ненадежных СМИ.

Иран не заключал никаких военных контрактов с Арменией. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Ереване Мехди Собхани.

Он подчеркнул, что распространением этого фейка занимаются ненадежные средства массовой информации, которые ранее были замечены в публикации лживых новостей и предвзятых аналитических материалов об Иране, передает агентство Mehr.

Дипломат акцентировал внимание на том, что цель таких новостей – испортить дружественные отношения Ирана с региональными странами.

Он добавил, что Исламская Республика заинтересована в установлении мира и стабильности, а также в экономическом развитии на Южном Кавказе.

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