В Иране опровергли информацию о военном соглашении с Арменией

Информация о военном соглашении Ирана и Армении – это фейк, сообщил посол ИРИ в Ереване. По его словам, эти сведения появились в ненадежных СМИ.

Иран не заключал никаких военных контрактов с Арменией. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Ереване Мехди Собхани.

Он подчеркнул, что распространением этого фейка занимаются ненадежные средства массовой информации, которые ранее были замечены в публикации лживых новостей и предвзятых аналитических материалов об Иране, передает агентство Mehr.

Дипломат акцентировал внимание на том, что цель таких новостей – испортить дружественные отношения Ирана с региональными странами.

Он добавил, что Исламская Республика заинтересована в установлении мира и стабильности, а также в экономическом развитии на Южном Кавказе.