Участники платформы 3+3 согласовали дату встречи в Турции

Подготовка встречи формата 3+3, в которой будут участвовать главы МИД и которая пройдет в Турции, продолжается – стороны согласовали точную дату саммита.

Представители стран, входящих в платформу 3+3, достигли договоренности и определили дату ближайшей встречи министров иностранных дел в формате 3+3. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в Армении Мехди Собхани.

Однако дипломат не стал предавать огласке эту информацию.

"Конкретные сроки есть, об этом будет объявлено по дипломатическим каналам"

– глава дипмиссии

Ранее стало известно, что саммит будет принимать Турция.

Напомним, впервые встреча платформы состоялась в декабре 2021 года, мероприятие прошло в Москве. Тогда в российскую столицу прибыли заместители глав МИД всех стран, кроме Грузии. Второе заседание, уровень участия в котором был повышен до министров, прошло, опять же без Грузии, в октябре в Иране.