Армянские автовладельцы смогут упрощенно попадать в Иран

Пересечение границы с Ираном на автомобиле облегчат для армянских граждан благодаря специальному таможенному документу. Это укрепит экономические и туристические связи между странами.

Армянский транспорт сможет въезжать в Иран в облегченном порядке, рассказали в администрации Сюникской области.

Владельцы армянских номеров будут получать специальную декларацию Карнет де Пассаж. Офис, где ее будут выдавать, скоро откроется в Сюнике.

Это сократит таможенные процедуры и ускорит процесс перехода границы Армении и Ирана. А также введенная мера будет способствовать развитию международного автомобильного туризма и укреплению связей Ирана с соседними странами.