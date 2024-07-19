Вестник Кавказа

Армянские автовладельцы смогут упрощенно попадать в Иран

Армянские автовладельцы смогут упрощенно попадать в Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пересечение границы с Ираном на автомобиле облегчат для армянских граждан благодаря специальному таможенному документу. Это укрепит экономические и туристические связи между странами.

Армянский транспорт сможет въезжать в Иран в облегченном порядке, рассказали в администрации Сюникской области.

Владельцы армянских номеров будут получать специальную декларацию Карнет де Пассаж. Офис, где ее будут выдавать, скоро откроется в Сюнике.

Это сократит таможенные процедуры и ускорит процесс перехода границы Армении и Ирана. А также введенная мера будет способствовать развитию международного автомобильного туризма и укреплению связей Ирана с соседними странами.

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