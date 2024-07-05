Иран откроет большой торговый центр в Ереване

Крупный торговый центр, чьим владельцем будет Иран, появится в столице Армении. Торжественное открытие пройдет 1 октября.

В армянской столице появится зарубежный торговый центр, который построит Иран. Дата открытия намечена на 1 октября.

ТЦ расположится на площади в 18 тыс кв м. Он был спроектирован в Ереване в партнерстве с иранской Организацией содействия торговли.

Торговый центр будет иметь выставочное пространство на 107 павильонов и конференц-зал. Там смогут выступать представители самых разных сфер. Также будет устроено пространство для мероприятий – фестивалей, встреч и конференций.

На открытии будет присутствовать глава Минпрома Ирана и представители бизнеса республики.