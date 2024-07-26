Вестник Кавказа

Ереван и Тегеран заключили меморандум о взаимопонимании в бизнесе

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и Ирана договорились о развитии торговых связей между частными секторами. Соответствующий меморандум был подписан в ходе поездки замглавы Минэкономики РА в Исламскую Республику.

Армения заключила с Ираном меморандум о взаимопонимании "Об обмене товарами и услугами в сфере частного сектора". Об этом информируют армянские СМИ.

С армянской стороны подпись под документом поставил замглавы Минэкономики Нарек Овакимян, а с иранской – замглавы Минпрома, Али Дехган Дехнави, возглавляющий также Организацию стимулирования торговли.

Меморандум направлен на расширение торговых связей между частными секторами, интеграцию новых механизмов в торговые отношения и наращивание торговли.

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