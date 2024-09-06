Вестник Кавказа

Армения выразила соболезнования Ирану в связи с трагедией в шахте

здание МИД Армении
© Фото: сайт МИД Армении
Руководитель армянского МИД поддержал Иран после гибели людей в провинции Хорасан. Трагедия унесла жизни около полусотни человек.

Глава МИД Армении соболезнует руководству Ирана в связи с массовой гибелью людей в Табасе. Об этом Арарат Мирзоян написал на своих страницах в соцсетях.

"Армения выражает свои глубокие соболезнования в связи со взрывом на угольной шахте в Хорасанском районе Ирана, в результате которого погибли десятки человек"

– глава ведомства

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Взрыв в Табасе

В минувшую субботу на угольной шахте в провинции Хорасан раздался взрыв. На момент ЧП в блоках B и С шахты находились почти 70 человек. Погибли свыше 50 человек, остальные получили различные травмы.

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