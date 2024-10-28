Проверку пострадавшего от взрыва дома в КЧР завершат через неделю

В Черкесске началось обследование многоквартирного дома, где в четверг взорвался газ. Его итоги пообещали предоставить через неделю.

Дом в Черкесске, где ранее произошел взрыв газа, начали обследовать специалисты, рассказал глава города Алексей Баскаев. Итоговый отчет предоставят через неделю.

«Обследование завершится через 7 дней. Его итоги определят пригодность МКД для дальнейшей эксплуатации и наши дальнейшие решения по расселению или восстановлению дома - в зависимости от заключения специалистов»

- Алексей Баскаев

В соседних домах, также пострадавших от взрыва, поменяют окна. Этим займутся несколько управляющих компаний.

Сейчас формируется перепись жильцов дома, где прогремел взрыв, чтобы оказать всем пострадавшим финансовую поддержку. По решению руководителя КЧР Рашида Темрезова им положено по 300 тыс рублей, родственникам погибших направят по 1 млн рублей.

ЧП в Черкесске

Взрыв газа случился на улице Лободина в столице Карачаево-Черкесии. Из-за него обрушились 4 и 5 этажи жилого дома. Происшествие унесло жизнь 5 человек, еще 11 были травмированы.

Порядка 50 жителей дома были эвакуированы и доставлены в школу-интернат, где им предоставили место для временного размещения.