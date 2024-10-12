На месте взрыва газа в доме в Черкесске возобновили разбор завалов

Сегодня утром в КЧР продолжился разбор завалов на месте взрыва, прогремевшего накануне в жилом доме. ЧП унесло жизни пяти человек.

В Карачаево-Черкесии возобновился разбор завалов на месте взрыва в жилом доме. Об этом сказано в заявлении, распространенном 1 ноября ГУ МЧС по региону.

В работах принимают участие свыше 50 сотрудников МЧС России и спасателей КЧР. Задействовано 13 единиц техники.

"Специалисты с помощью техники и вручную демонтируют неустойчивые конструкции, вызывающие опасения, – трубы, нависшие плиты, сети коммуникаций. Проводится обследование дома"

– пресс-служба управления

Кроме того, планируется обследовать дом и выяснить, пригоден ли он для дальнейшего проживания.

Что произошло?

Накануне рано утром в жилом доме в Черкесске раздался взрыва, в результате чего оказались частично разрушены два верхних этажа. ЧП унесло жизни пяти человек, еще четверо граждан получили различные травмы.