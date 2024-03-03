Взрыв произошел в Турции на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измире прогремел взрыв. Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.

В Турции произошло чрезвычайное происшествие на НПЗ, прогремел взрыв, поднимаются столбы дыма, сообщает местный телеканал NTV.

"По сообщениям, на турецком нефтеперерабатывающем заводе (TÜPRAŞ) в Измите произошел взрыв. На первых снимках из этого района виден дым, поднимающийся от объекта"

– сообщение

На место ЧП направлены пожарные, медики, силы безопасности. Что именно стало причиной взрыва пока неизвестно, также нет данных о том, в какой части нефтеперерабатывающего завода случился взрыв. Информации о пострадавших и погибших нет.