Вестник Кавказа

Взрыв на подземном газопроводе прогремел в Стамбуле

Пожар в Стамбуле
© Фото: скриншот из видео в соцсетях
После взрыва на газопроводе начался пожар. В результате инцидента несколько зданий были повреждены.

В Стамбуле произошел взрыв на подземном газопроводе. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Предварительной версией взрыва, прогремевшего в районе Султангази, считают короткое замыкание электрических кабелей.

После взрыва на газопроводе вспыхнул пожар. На место выехали сотрудники экстренных служб. К настоящему времени пламя удалось потушить.

В результате инцидента не пострадал ни один человек. При этом некоторые находящиеся рядом здания получили повреждения.

Сейчас в районе происшествия нет газа и электричества. Специалисты выполняют восстановительные работы.

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