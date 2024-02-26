Вестник Кавказа

Дипломатический форум потрясло землетрясение в Анталье

Дипломатический форум потрясло землетрясение в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анталье произошло землетрясение магнитудой на 3,5. Сейчас Анталья принимает Дипломатический форум, участниками которого стали более двадцати глав государств и правительств.

Анталью потрясли подземные толчки, магнитуда землетрясения составила 3,5. Сейсмособытие произошло во время проведения Дипломатического форума.

Подземные толчки ощущались в районе Газипаша. Очаг находился на глубине 32,63 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Отметим, что в эти дни Анталья принимает Дипломатический форум, участниками которого стали более двадцати глав государств и правительств. Панируется, что к участникам форума обратится президент Турции.

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