Вестник Кавказа

Узбекистан потрясло землетрясение

Узбекистан потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ферганской области Узбекистана произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В Кувинском районе Ферганской области Узбекистана произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5.

Землетрясение, которое произошло в Кувинском районе, было относительно небольшим по своей магнитуде. Однако его эпицентр находился достаточно близко к населенным пунктам, что вызвало обеспокоенность среди местного населения.

Последствия землетрясения в Кувинском районе оказались минимальными. Нет данных о погибших или пострадавших. Такое отсутствие жертв и пострадавших можно объяснить несколькими факторами.

  • магнитуда землетрясения была невысокой, что снизило вероятность возникновения серьезных разрушений.
  • здания в этом районе соответствуют строительным нормам и имеют достаточную устойчивость к землетрясениям.
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1790 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Максим Шевченко о мигрантах в России. Криминал и трудовое рабство

Максим Шевченко о мигрантах в России. Криминал и трудовое рабство

Узбекистан присоединяется к ВТО: Израиль одобрил заявку

Узбекистан присоединяется к ВТО: Израиль одобрил заявку

Зеленая энергетика в Узбекистане выходит на новый уровень

Зеленая энергетика в Узбекистане выходит на новый уровень

Узбекистан нарастил импорт электромобилей

Узбекистан нарастил импорт электромобилей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы