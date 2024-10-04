Нетаньяху взял ответственность за взрывы пейджеров в Ливане

Всколыхнувшая мировое сообщество операция с массовым подрывом пейджеров в Ливане, проведенная Израилем, была санкционирована главой страны Биньямином Нетаньяху. Информацию подтвердили в офисе израильского премьера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял ответственность за операцию с пейджерами в Ливане, в ходе которой сдетонировали сотни передающих устройств. Целью атаки Израиля стали члены движения "Хезболла". Информация передана пресс-секретарем израильского премьера Омером Достри.

"Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане"

– Омер Достри

Операция израильских спецслужб была проведена в середине сентября. Одновременно в разных частях Ливана взорвались пейджеры, рации и другие средства связи. Целью атаки стали члены движения "Хезболла", однако поступали сообщения о жертвах и среди мирного населения. Среди пострадавших также оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Общее число пострадавших от массовой детонации пейджеров составило около 3 тыс человек, несколько десятков погибли.

Израильская операция стала причиной обеспокоенности ООН. В организации также осудили гибель мирных жителей. В МИД России атаку назвали "чудовищным актом терроризма".