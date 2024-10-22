Вестник Кавказа

Азербайджан призвал Израиль и Ливан к миру

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети Х заявление, в котором приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном, призвав обе стороны конфликта соблюдать прекращение огня и двигаться к миру.

Прекращение огня между Израилем и Ливаном, предпринятое противоборствующими сторонами – первый шаг к миру и прекращению военных действий, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Азербайджан, поддерживающий разрешение конфликтов мирным путем и являющийся инициатором совместного торжественного призыва председательства COP29 к перемирию на COP29, одобренного 132 странами, призывает все стороны соблюдать прекращение огня и преодолевать трудности"

- МИД Азербайджана

Напомним, Израиль и Ливан согласились на перемирие, которое вступило в силу сегодня в 04.00 по местном времени (05.00 мск). Оно включает в себя режим прекращения огня, который пока соблюдается обеими сторонами.

План урегулирования конфликта предложили США и Франция. Он гласит: в ближайшие 60 дней ливанские военные должны переместиться на территории на юге страны, а силы движения "Хезболла" – отойти к северу от реки Литани, проходящей в нескольких десятках километров от границы с Израилем. Израилю предписывается полностью вывести силы ЦАХАЛ с территории Ливана, а Ливану - пресечь деятельность незаконных вооруженных группировок.

Ожидается, что перемирие будет действовать постоянно.

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