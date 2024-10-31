Победа Трампа повлияла на Украину и Израиль - СМИ

Дональд Трамп уже влияет на международные отношения. Избранного президента считают жестче Байдена. Его победа изменила риторику Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп уже стал влиять на международные отношения, несмотря на то, что его инаугурация состоится в январе 2025 года, пишет "Блумберг".

Авторы считают, что новый руководитель "будет изначально иметь фору" в отношениях, так как он более жесткий политик, чем действующий лидер страны Джо Байден.

Газета пишет, что из-за жесткости Трампа противники Вашингтона будут исходить из опасений "возмездия" или же пытаться в своих интересах воспользоваться временем до полного ухода Байдена.

Отмечается, что победа Трампа на выборах уже влияет на Украину и Израиль. "Блумберг" заявляет, что избрание изменило риторику Киева и его видение переговоров.

Говоря о Тель-Авиве, то победа республиканца на президентских выборах укрепила позиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конфликте на Ближнем Востоке.