Победа Трампа повлияла на Украину и Израиль - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп уже стал влиять на международные отношения, несмотря на то, что его инаугурация состоится в январе 2025 года, пишет "Блумберг".
Авторы считают, что новый руководитель "будет изначально иметь фору" в отношениях, так как он более жесткий политик, чем действующий лидер страны Джо Байден.
Газета пишет, что из-за жесткости Трампа противники Вашингтона будут исходить из опасений "возмездия" или же пытаться в своих интересах воспользоваться временем до полного ухода Байдена.
Отмечается, что победа Трампа на выборах уже влияет на Украину и Израиль. "Блумберг" заявляет, что избрание изменило риторику Киева и его видение переговоров.
Говоря о Тель-Авиве, то победа республиканца на президентских выборах укрепила позиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конфликте на Ближнем Востоке.