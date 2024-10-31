Вестник Кавказа

Победа Трампа повлияла на Украину и Израиль - СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп уже влияет на международные отношения. Избранного президента считают жестче Байдена. Его победа изменила риторику Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп уже стал влиять на международные отношения, несмотря на то, что его инаугурация состоится в январе 2025 года, пишет "Блумберг".

Авторы считают, что новый руководитель "будет изначально иметь фору" в отношениях, так как он более жесткий политик, чем действующий лидер страны Джо Байден.

Газета пишет, что из-за жесткости Трампа противники Вашингтона будут исходить из опасений "возмездия" или же пытаться в своих интересах воспользоваться временем до полного ухода Байдена.

Отмечается, что победа Трампа на выборах уже влияет на Украину и Израиль. "Блумберг" заявляет, что избрание изменило риторику Киева и его видение переговоров.

Говоря о Тель-Авиве, то победа республиканца на президентских выборах укрепила позиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конфликте на Ближнем Востоке.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Трамп может пойти на дипломатическую сделку с Ираном – WSJ

Трамп может пойти на дипломатическую сделку с Ираном – WSJ

Почему Илон Маск поддерживает Трампа?

Почему Илон Маск поддерживает Трампа?

Победа Трампа – по стопам Гровера Кливленда

Победа Трампа – по стопам Гровера Кливленда

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Кто такой Роберт Кеннеди-младший: защитник окружающей среды и противник вакцин

Кто такой Роберт Кеннеди-младший: защитник окружающей среды и противник вакцин

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США

Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы