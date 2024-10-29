Вестник Кавказа

От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Взрыв гранаты в селе под Тбилиси стал причиной гибели человека, еще один местный житель пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

В селе Цицамури, расположенном в 20 километрах от Тбилиси, произошел взрыв ручной гранаты. Один человек погиб на месте, еще один пострадал, сообщили в местном отделении МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в жилом помещении. Причиной стало неосторожное обращение с боеприпасом. Граната сработала в руках у мужчины, он погиб сразу. Еще один получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь. 

Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента.

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