От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

Взрыв гранаты в селе под Тбилиси стал причиной гибели человека, еще один местный житель пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

В селе Цицамури, расположенном в 20 километрах от Тбилиси, произошел взрыв ручной гранаты. Один человек погиб на месте, еще один пострадал, сообщили в местном отделении МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в жилом помещении. Причиной стало неосторожное обращение с боеприпасом. Граната сработала в руках у мужчины, он погиб сразу. Еще один получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента.