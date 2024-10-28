Сильный ветер изменил работу аэропорта в Тбилиси

Несколько рейсов в города России задержаны из-за сильного ветра. Самолеты не могут улететь в Москву и Санкт-Петербург.

Несколько рейсов в Россию из Тбилисского аэропорта откладываются. Причиной этого стал порывистый ветер, передали в столичной авиагавани.

На данный момент отложен на неизвестный срок один рейс в Москву, другой задерживается на 4 часа. Самолет в Санкт-Петербург улетит на полчаса позже.

Тем не менее, самолеты спокойно смогли улететь из Тбилиси в Тель-Авив, Кувейт и Доху.

Отметим, что порывы ветра достигают 22 м/с в столице Грузии.