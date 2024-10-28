Вестник Кавказа

Сильный ветер изменил работу аэропорта в Тбилиси

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Несколько рейсов в города России задержаны из-за сильного ветра. Самолеты не могут улететь в Москву и Санкт-Петербург.

Несколько рейсов в Россию из Тбилисского аэропорта откладываются. Причиной этого стал порывистый ветер, передали в столичной авиагавани.

На данный момент отложен на неизвестный срок один рейс в Москву, другой задерживается на 4 часа. Самолет в Санкт-Петербург улетит на полчаса позже.

Тем не менее, самолеты спокойно смогли улететь из Тбилиси в Тель-Авив, Кувейт и Доху.

Отметим, что порывы ветра достигают 22 м/с в столице Грузии.

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