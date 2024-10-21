Вестник Кавказа

Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский аэропорт принял 4 млн пассажиров в 2024 году, что стало рекордным показателем. Его зафиксировала управляющая им с 2005 года компания.

Международный аэропорт в Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку в 2024 году, рассказали в компании TAV Georgia.

«В Тбилисском международном аэропорту зарегистрирован 4-миллионный пассажир. Эта цифра представляет собой рекордный показатель за всю историю управления аэропортом TAV Georgia, начиная с 2005 года и по сегодняшний день»

- компания TAV Georgia

В ней отметили, что аэропорт может принять почти 5 млн человек по итогам этого года.

Отметим, что авиагавань грузинской столицы активно расширяет географию полетов. Так недавно появились прямые рейсы в Цюрих (Швейцария) и Париж (Франция).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Число протестующих на улицах Тбилиси сократилось

Число протестующих на улицах Тбилиси сократилось

Митинг оппозиции в Тбилиси окончен

Митинг оппозиции в Тбилиси окончен

Протесты против итогов парламентских выборов начались в Грузии

Протесты против итогов парламентских выборов начались в Грузии

Оппозиция готовится к протестам в Тбилиси

Оппозиция готовится к протестам в Тбилиси

Как атаковали офис ЕНД в Тбилиси?

Как атаковали офис ЕНД в Тбилиси?

Грузия выбрала парламент и будущее

Грузия выбрала парламент и будущее

Несколько драк произошло на выборах в Грузии

Несколько драк произошло на выборах в Грузии

Сторонники &quot;Грузинской мечты&quot; устроили автопробег по Тбилиси

Сторонники "Грузинской мечты" устроили автопробег по Тбилиси

Выборы в Грузии: что происходит на данный момент?

Выборы в Грузии: что происходит на данный момент?

Россия и Грузия: отношения при Эдуарде Шеварднадзе

Россия и Грузия: отношения при Эдуарде Шеварднадзе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы