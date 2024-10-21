Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

Тбилисский аэропорт принял 4 млн пассажиров в 2024 году, что стало рекордным показателем. Его зафиксировала управляющая им с 2005 года компания.

Международный аэропорт в Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку в 2024 году, рассказали в компании TAV Georgia.

«В Тбилисском международном аэропорту зарегистрирован 4-миллионный пассажир. Эта цифра представляет собой рекордный показатель за всю историю управления аэропортом TAV Georgia, начиная с 2005 года и по сегодняшний день»

- компания TAV Georgia

В ней отметили, что аэропорт может принять почти 5 млн человек по итогам этого года.

Отметим, что авиагавань грузинской столицы активно расширяет географию полетов. Так недавно появились прямые рейсы в Цюрих (Швейцария) и Париж (Франция).