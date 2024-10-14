Вестник Кавказа

В аэропорт Тбилиси перебросят военную технику для съемок фильма

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Международный аэропорт Тбилиси станет площадкой для производства голливудского боевика. Съемки пройдут на территории старого терминала 21 и 22 октября.

21 и 22 октября старый терминал  Международного аэропорта Тбилиси станет площадкой для съемок голливудского фильма. На территории транспортного объекта появятся актеры в военной форме и техника, поведали в пресс-службе Минэкономики Грузии.

Старый терминал станет площадкой для съемок одной из масштабных батальных сцен. В процессе будут задействованы как голливудские звезды, так и жители Грузии.   

Съемки проходят в рамках проекта "Снимай в Грузии". Программа предполагает компенсацию грузинскими властями части потраченных на производство фильма средств. Если картина создается на территории страны, производители кинопродукта смогут вернуть до четверти от всех затрат. 

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