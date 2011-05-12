Вестник Кавказа

Пострадавших при взрыве в Турции направили в больницы

Пострадавших при взрыве в Турции направили в больницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек. Всех раненых доставили в больницу. Взрыв прогремел в турецком Измите во время учений.

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции пострадали 12 человек, передает издание Star со ссылкой на представителя предприятия.

Сотрудник отметил, что его коллеги получили незначительные повреждения и были направлены в больницы для обследования.

Он также подчеркнул, что возгорание взято под контроль, установка была деактивирована контролируемым образом. Представитель добавил, что другие виды деятельности продолжаются.

Напомним, взрыв прогремел сегодня во время плановых учений на заводе в турецком Измите.

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