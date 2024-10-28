Вестник Кавказа

Введенный после взрыва в доме режим ЧС отменен в Черкесске

разбор завалов на месте взрыва в жилом доме в Черкесске
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС Карачаево-Черкесии
Власти КЧР отменили режим ЧСЧ в столице республики. Он начал действовать после взрыва в многоэтажке, произошедшего в этот четверг.

В Черкесске сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный несколько дней назад из-за взрыва в жилом доме. Об этом рассказали 2 ноября в городской мэрии.

Там отметили, что режим ЧС перестал действовать в субботу с 15:00.

Что произошло?

Ранним утром 31 октября в доме в Черкесске раздался взрыв, в результате чего оказались разрушены два последних этажа здания. ЧП унесло жизни пяти человек.

Около 50 жителей дома эвакуировали. Их временно разместили в школе-интернате.

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